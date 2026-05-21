◆大相撲夏場所１２日目（２１日・両国国技館）３敗同士の小結・若隆景（荒汐）と西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）の一番は、若隆景が突き落としで勝ち、優勝争いに踏みとどまった。過去４戦全勝の相手に、頭で当たり、右に変わりながらかわした。前日は２敗同士の対戦で、大関・霧島（音羽山）に敗れたが、この日は引きずらずに白星。首位と１差をキープした。