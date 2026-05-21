《これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます》【写真】錦織圭が公開した「小雪似美女」妻との披露宴ショット5月1日、プロテニスプレイヤーの錦織圭が、自身のSNSで今シーズン限りでの引退を発表した。「5歳からテニスを始めた錦織選手は、中学生のときにアメリカへテニス留学。2008年に18歳でツアー初優勝を果たし、日本人男子選手では松岡修造さん以来2人目となる快挙を達成しました。