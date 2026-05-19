韓国の５人組女性グループ・ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭが２枚目のフルアルバム「ＰＵＲＥＦＬＯＷｐｔ．１」のリリースを２２日に控える中、キム・チェウォンが体調不良によりしばらく活動を休止すると１９日、所属事務所のＳＯＵＲＣＥＭＵＳＩＣが韓国発のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）で発表した。同社はチェウォンが最近、首の痛みを訴えて病院で受診したところ「一定期間、回復の