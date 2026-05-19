北村匠海主演のフジテレビ「サバ缶、宇宙へ行く」第６話が１８日に放送され、ラストの次回予告で、ドラマ第１期で若狭水産高校を卒業した菅原奈未（出口夏希）の姿が映った。第４話以降は出演していなかったが、女子高生制服姿から大人女子のジャケット姿に変わり「いまは菅原先生やで」。母校が統合存続した若狭小浜高校に新任教師として赴任してくるようだ。生徒役時はネットで「ありえない美人」「２４歳だけどＪＫに余裕