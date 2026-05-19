独特の食感と味わいで、発売以来多くの人に愛され続ける人気スナック『じゃがりこ』の公式ブック『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』が19日に発売される。【比較】そっくり再現！実物のじゃがりこと、じゃがりこのポーチこの本は『じゃがりこ』発売30周年を記念した公式ブランドムックで、2022年に好評を博した前作に続き、本物そっくりのポーチが付属している。定番のサラダのパッケージと形状を再現し、レギ