香港メディアの香港01は17日、北朝鮮の女子サッカーチーム「ネゴヒャン」が同日午後、韓国に到着したことを伝えた。韓国メディアによると、仁川国際空港には多くの団体が待機しており、代表団が乗った飛行機の到着が伝えられると団体のメンバーらは横断幕を掲げて歓迎コールを送った。一方、代表団は報道陣や団体にあいさつをすることなく、事前に用意されていた車に乗ってそのまま空港を離れた。韓国での滞在先は京畿道水原市内の