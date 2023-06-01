球団発表ドジャースは17日（日本時間18日）、ジャック・ドレイヤーを左肩の違和感のため15日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。昨年デビューしたドレイヤーは、67試合に登板して防御率2.95とブルペンを支えた。今季も開幕からフル回転し、20試合で防御率2.08、WHIP0.97と好投していた。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督によると、昨日のウオーミングアップの際に左肩に張りを感じたという。「規定の期間が
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