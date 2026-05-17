小泉進次郎防衛相が、人気俳優とのツーショットを公開した。小泉氏は１７日に自身のインスタグラムを更新。「大沢たかおさんが横須賀駅での写真をアップしてくれた。横須賀人としてはそれだけで嬉しい。海上自衛隊をはじめ、自衛隊の応援もいつもありがとうございます。このツーショットは先日初対面した時のものです」とつづり俳優・大沢たかおとのツーショットを披露した。この投稿は大沢が１３日に更新したインスタグラム