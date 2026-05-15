調査会社・ギャラップがデータセンター建設についての調査を行った結果、アメリカ人の10人に7人は「地元にAIのためのデータセンターが建設されることに反対」であることがわかりました。Americans Oppose AI Data Centers in Their Areahttps://news.gallup.com/poll/709772/americans-oppose-data-centers-area.aspxギャラップは2026年3月2日から18日にかけて、データセンター建設に関して初めての調査を実施しました。AIデータセ