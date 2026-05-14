【モデルプレス＝2026/05/14】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（Leminoにて独占配信中）の第8話が、5月14日に配信される。【写真】「日プ新世界」デビュー候補の練習生50人が勢揃い◆「日プ新世界」第2回順位発表式開幕第7話では、練習生たちが自らの武器を懸けて挑んだポジション評価の結果が反響を呼んだ。現場投票の個人順位では、Official髭男dismの「宿命」で圧倒的な輝きを放ったJAEYONG（ジェヨ