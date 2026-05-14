AFC U17女子アジアカップは14日に準決勝を行った。U-17日本女子代表(リトルなでしこ)はU-17オーストラリア女子代表と対戦し、4-0で快勝。2大会ぶり5度目の優勝に王手をかけた。17日に行われる決勝の相手は、このあと行われる中国と北朝鮮の勝者となる。準々決勝で勝利した日本は10月から11月にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップ出場権を獲得した。アジア制覇を目指すべく、残り2試合を戦う。日本は4-3-3の布陣を敷