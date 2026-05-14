Image: Shutterstock 9秒で何もかも消えてなくなるなんて…。4月25日、SaaS（Software as a Service：クラウド経由でソフトウェアを提供するサービス）企業PocketOSの創業者が、X（旧Twitter）に記事として長文を投稿しました。この投稿は、同社がAIコーディング支援ツールCursor（近々SpaceXの完全子会社となる予定）のClaude Opus 4.6バージョンを使用してバイブコーディング（雰囲気任せ