¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤Î¾º³Ê¡¦¹ß³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ½à·è¾¡ ¥¢¥ë¥á¥ì¡¦¥·¥Æ¥£¤È¥¦¥£¥ì¥àⅡ¤ÎÂè1Àï¤¬¡¢5·î14Æü03:00¤Ë¥ä¥ó¥Þー¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥¢¥ë¥á¥ì¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¹â¶¶ ¿Î¸Õ¡ÊDF¡Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥É¥é¥¤¥Õ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þー¥ê¡¦¥Éー¥¹¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥£¥ì¥àⅡ¤Ï¥æ¥êー¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó ¥¢¥ë¥¹¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ó¥Ð