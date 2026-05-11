ラーメンチェーン「幸楽苑」は、5月16日（土）から期間限定で、新メニュー「会津レッド」を全店で販売開始する。会津名物『馬刺しの辛みそ』の唐辛子とニンニクをイメージし、そのクセになる味わいに着想を得て開発したオリジナル旨辛醤油らーめん。ニンニクの風味が際立つ真っ赤なスープに、ニラ、もやし、きくらげ、そぼろなどの具材と中太麺を合わせた。価格は830円（税込）。単品に加え、餃子やチャーハンと組み合わせたセット