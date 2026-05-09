芝クッション値9.6＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前15.9％、4角14.5％ダートG前3.3％、4角4.1％※金曜午前8時30分。芝は向正面から4角の内柵沿いに部分的な傷みがあるが、直線は良好な状態。極端な有利不利はなさそうだ。ダートは乾いており、パワーが求められる。