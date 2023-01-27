[5.2 ラ・リーガ第34節](Estadio El Sadar)※28:00開始<出場メンバー>[オサスナ]先発GK 1 セルヒオ・エレーラDF 19 バランタン・ロンジェDF 20 ハビ・ガランDF 22 エンゾ・ボヨモDF 24 アレハンドロ・カテナMF 6 ルーカス・トロMF 7 ホン・モンカヨラMF 14 ルベン・ガルシアMF 16 モイ・ゴメスMF 18 ラウール・モロFW 17 アンテ・ブディミル控えGK 13 アイトール・フェルナンデスGK 31 D. StamatakisDF 3 フアン・クルスDF 5