美術館や博物館を訪れたら、展示や作品はもちろん、可愛いオリジナル限定グッズも気になるところですよね。2026年5月1日（金）から、全国の美術館・博物館のミュージアムショップ限定でサンリオキャラクターズの新作グッズが発売されますよ。（写真）【サンリオ】美術館・博物館のミュージアムショップ限定グッズキャラクターたちがベレー帽を被ったデザインの「ベレーコレクション」サンリオキャラクターズが織りなす、アートフル