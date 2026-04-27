わたしをもう一度お母さんにしてくれてありがとう【漫画】本編を読む夜の公園のベンチにひとりぼっちで座り、嗚咽を漏らし泣いている女性がいた。手には幼い子供の写真。「かわいいかわいいこうちゃん…もう二度と会えない…」と悲しみに暮れる女性は流れ星に願いを托す。「私のかわいいこうちゃんに、もう一度会わせて下さい！」と――!!すると女性の背後から「おかあさん」という声がし、“かわいいこうちゃん”がそこに立ってい