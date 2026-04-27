「もう一度会いたい!!」二度と会えないかわいい我が子…切ない話が一転、予想外の結末に「斜め上を行きすぎるわw」の声【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
夜の公園のベンチにひとりぼっちで座り、嗚咽を漏らし泣いている女性がいた。手には幼い子供の写真。「かわいいかわいいこうちゃん…もう二度と会えない…」と悲しみに暮れる女性は流れ星に願いを托す。「私のかわいいこうちゃんに、もう一度会わせて下さい！」と――!!すると女性の背後から「おかあさん」という声がし、“かわいいこうちゃん”がそこに立っていた!!この子供の正体は…!?
■「泣いた直後に笑った」読者の感情を揺さぶる展開
涙の展開と予想外の結末が話題を呼んだ「星の子供」は、夜の公園で子供との別れに涙する女性の姿から始まる。切ない空気をまといながらも、ラストで印象が大きく変わる展開が見どころだ。
作者のイイジマさんに制作のきっかけを聞いてみると、「子供が生まれたことです」と教えてくれた。新生児の育児は想像以上に過酷で、時間のほとんどを子供に費やすなか、「私は何のために生きているんだろう」と感じるほど追い詰められていたのだそう。そんな状況で、漫画を描いて自己実現につなげたいという思いが芽生え、本作の制作に至ったという。
ストーリーの構想にも子供の存在が大きく影響しており、「描くきっかけをくれたのも子供で、ネタを思いついたのも子供のおかげです」とイイジマさんは振り返る。一方、多くの読者を驚かせたラストは当初から決まっていたものではなく、「実はこのオチはあとから思いついたもので、最初に考えていた話とノリがガラリと変わってしまいました(笑)」と明かしてくれた。
公開後は「予想を裏切る展開」「泣いた直後に笑った」など多くの反響が寄せられ、イイジマさんも「想像以上にリアクションがよくて、感想を読んで笑わせてもらっています」と嬉しそうに話す。読む人によって印象が大きく変わる本作「星の子供」。意外性のあるストーリーを楽しみたい人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：イイジマ
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