汗ばむ日が増えることが予想される初夏に快適に過ごすなら、清涼感のある素材に注目してみて。今回は【無印良品】のリネンアイテムを使った、初夏にぴったりのカジュアルコーデを紹介します。スタッフさんによる最旬スタイルをお手本に、おしゃれ & 快適な着こなしを作ってみて。 上級者見えが狙えるセットアップコーデ 【無印良品】「婦人 リネンコットンヘリンボーンショートジャケット」