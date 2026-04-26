恋の悩みを女友達に打ち明けたとき、心ない対応をされて嫌な思いをしたことはないでしょうか？いざというとき力になってほしいなら、まず自分が「NGな受け答え」をしていないか、見直したほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性278名に聞いたアンケートを参考に「『この子に言うんじゃなかった…』と感じる恋愛相談へのリアクション」をご紹介します。【１】「気分転換に浮気でもすれば？」と身もふた