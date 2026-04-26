「この子に言うんじゃなかった…」と感じる恋愛相談へのリアクション９パターン
恋の悩みを女友達に打ち明けたとき、心ない対応をされて嫌な思いをしたことはないでしょうか？ いざというとき力になってほしいなら、まず自分が「NGな受け答え」をしていないか、見直したほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性278名に聞いたアンケートを参考に「『この子に言うんじゃなかった…』と感じる恋愛相談へのリアクション」をご紹介します。
【１】「気分転換に浮気でもすれば？」と身もふたもないアドバイスをする
「本気で言ってるなら人格を疑う」（10代女性）というように、「悪の道」へ誘うような提案をすると、友人として疑問視されかねません。自分なら何を言われたいかを意識して、親身な助言を心がけましょう。
【２】「男なんてその程度のもの！」と偏見に満ちた男性観を押し付ける
「『彼はそんな人じゃ…』と説得するのにひと苦労。もう相談しない！」（20代女性）というように、独自の価値観で悩みを一刀両断するのも、うっとうしがられるでしょう。むしろ客観的な視点で、友人の混乱を解いてあげるのが理想と言えそうです。
【３】「ほかに好きな子がいるんじゃない？」と無神経な発言で不安をあおる
「悩みを増やさないでよ！」（10代女性）というように、思ったことを率直に言って、さらに友人を傷つける場合もあります。もしズバリ指摘する必要を感じるなら、そこから解決策を見出すまでとことん付き合う覚悟をしましょう。
【４】「ここだけの話だけど…」と他人の秘密を引用して励まそうとする
「私のことも暴露されそう」（20代女性）というように、たとえよかれと思ってした話でも、誰かのプライバシーを明かすのは信用を失うでしょう。誰かのエピソードを引用するなら、詳細を伏せて要点だけ伝えるなど、十分な心配りが必要そうです。
【５】「私の彼氏の場合は…」と巧みに相談を遮ってのろけ話を始める
「幸せな話、いま聞きたくないんですが！」（10代女性）というように、アドバイスどころか、ただの自慢話を聞かせるようでは、悩んでいる相手にウンザリされても仕方ないでしょう。おしゃべりなタイプの人は、自分ばかりしゃべっていないか、つねに気に掛けたほうがよさそうです。
【６】「そんな男やめて次、次！」と適当な前向き思考で終わらせようとする
「『自分が同じ状況でもそう思える？』と思わず反論を…」（20代女性）というように、思いつきでポジティブな助言をするのも、嫌がられるようです。ただし、友達がすでに自分なりの決断をしているようなら、明るく勢いづけるのはアリかもしれません。
【７】「それでそれで？」と下世話な目つきで根掘り葉掘り聞き出そうとする
「おばちゃん化した友人にゲンナリ。話す気が失せた」（20代女性）というように、興味本位の態度をむき出しにすると、相手は心を閉ざしてしまうようです。心配していることを誤解なく示すには、深く聞き入るように耳を傾けるとよさそうです。
【８】「すっごいわかる！」とろくに話も聞かずに共感を口にする
「自分の悩みが『ありきたり』みたいでへこむ」（10代女性）というように、安易な同調を敏感に察知して落ち込む人もいます。「こういうことだよね？」などと確認すると、きちんと理解していることが伝わりやすくなるでしょう。
【９】「ふーん、へー」と気のない相づちを繰り返す
「ぜんぜん相談になってない…」（10代女性）というように、聞いていないのも同然の薄い反応は、相手をガッカリさせてしまうでしょう。もし深刻な話なら失礼極まりないので、ひととおり聞いてからリアクションを決めたほうがよさそうです。
思いやりのない反応は、失望されるだけでなく反感まで買ってしまうようです。たとえ名案が浮かばなくても、共感しながら話を聞くことが重要かもしれません。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計278名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
「本気で言ってるなら人格を疑う」（10代女性）というように、「悪の道」へ誘うような提案をすると、友人として疑問視されかねません。自分なら何を言われたいかを意識して、親身な助言を心がけましょう。
【２】「男なんてその程度のもの！」と偏見に満ちた男性観を押し付ける
「『彼はそんな人じゃ…』と説得するのにひと苦労。もう相談しない！」（20代女性）というように、独自の価値観で悩みを一刀両断するのも、うっとうしがられるでしょう。むしろ客観的な視点で、友人の混乱を解いてあげるのが理想と言えそうです。
【３】「ほかに好きな子がいるんじゃない？」と無神経な発言で不安をあおる
「悩みを増やさないでよ！」（10代女性）というように、思ったことを率直に言って、さらに友人を傷つける場合もあります。もしズバリ指摘する必要を感じるなら、そこから解決策を見出すまでとことん付き合う覚悟をしましょう。
【４】「ここだけの話だけど…」と他人の秘密を引用して励まそうとする
「私のことも暴露されそう」（20代女性）というように、たとえよかれと思ってした話でも、誰かのプライバシーを明かすのは信用を失うでしょう。誰かのエピソードを引用するなら、詳細を伏せて要点だけ伝えるなど、十分な心配りが必要そうです。
【５】「私の彼氏の場合は…」と巧みに相談を遮ってのろけ話を始める
「幸せな話、いま聞きたくないんですが！」（10代女性）というように、アドバイスどころか、ただの自慢話を聞かせるようでは、悩んでいる相手にウンザリされても仕方ないでしょう。おしゃべりなタイプの人は、自分ばかりしゃべっていないか、つねに気に掛けたほうがよさそうです。
【６】「そんな男やめて次、次！」と適当な前向き思考で終わらせようとする
「『自分が同じ状況でもそう思える？』と思わず反論を…」（20代女性）というように、思いつきでポジティブな助言をするのも、嫌がられるようです。ただし、友達がすでに自分なりの決断をしているようなら、明るく勢いづけるのはアリかもしれません。
【７】「それでそれで？」と下世話な目つきで根掘り葉掘り聞き出そうとする
「おばちゃん化した友人にゲンナリ。話す気が失せた」（20代女性）というように、興味本位の態度をむき出しにすると、相手は心を閉ざしてしまうようです。心配していることを誤解なく示すには、深く聞き入るように耳を傾けるとよさそうです。
【８】「すっごいわかる！」とろくに話も聞かずに共感を口にする
「自分の悩みが『ありきたり』みたいでへこむ」（10代女性）というように、安易な同調を敏感に察知して落ち込む人もいます。「こういうことだよね？」などと確認すると、きちんと理解していることが伝わりやすくなるでしょう。
【９】「ふーん、へー」と気のない相づちを繰り返す
「ぜんぜん相談になってない…」（10代女性）というように、聞いていないのも同然の薄い反応は、相手をガッカリさせてしまうでしょう。もし深刻な話なら失礼極まりないので、ひととおり聞いてからリアクションを決めたほうがよさそうです。
思いやりのない反応は、失望されるだけでなく反感まで買ってしまうようです。たとえ名案が浮かばなくても、共感しながら話を聞くことが重要かもしれません。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計278名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査