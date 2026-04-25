いつものボブに少し変化をつけたいなら、ハイライトで白髪をぼかす「ハイライトボブ」を試してみては？ 立体感がプラスされて、普通のボブよりもグッとオシャレな雰囲気をまとえるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き出すヘアをご紹介します。 ラフに動くベージュのハイライトボブ グレージュをベースに明るめのベージュ系ハイライトをたっぷりと効かせた