"普通ボブより楽にシャレる♡【40・50代】に激推し♡「白髪ぼかしハイライト × ボブ」

いつものボブに少し変化をつけたいなら、ハイライトで白髪をぼかす「ハイライトボブ」を試してみては？ 立体感がプラスされて、普通のボブよりもグッとオシャレな雰囲気をまとえるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き出すヘアをご紹介します。

ラフに動くベージュのハイライトボブ

グレージュをベースに明るめのベージュ系ハイライトをたっぷりと効かせた、大人可愛いスタイルです。毛先を外巻きにしつつトップを内巻きにするだけで、カジュアルで大人可愛い印象に。ヘアオイルをたっぷりとつけてウェットに仕上げれば、やりすぎ感を抑えながらも、こなれた雰囲気が楽しめそうです。

ヌーディーアッシュのくびれボブ

顎下ラインで切り揃えつつ、顔まわりにレイヤーを入れた軽やかなシルエットのボブです。ヌーディーアッシュのベースに、細い筋と太い筋をミックスしたハイライトを施すことで、白髪を美しくぼかしています。アイロンで外ハネに整えてからオイルでウェットな束感を引き出せば、よりオシャレな雰囲気が際立ちそうです。

なめらかブラウンの切りっぱなしミニボブ

ストレートタッチでプツッとカットし、毛先だけを外ハネにしたミニボブです。以前に入れた白髪ぼかしのハイライトが明るいベージュに染めあげられ、ブラウンのベースに自然に溶け込んでいます。そこにバームをサッとなじませてスタイリングすることで、トレンド感漂う、若見えも狙えそうなスタイルに仕上がりました。

丸みシルエットのストレートミニボブ

毛先だけを内側へ入れた、ストレートタッチの丸みがあるミニボブです。ブラウンのベースに細めのベージュ系ハイライトを忍ばせることで、白髪をなじませながら立体的な表情を作り出しています。細かく入ったハイライトが髪全体に美しい透明感をもたらしてくれる、上品なスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@acco.mama様、@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里