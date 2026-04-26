スタジオツアー東京、地域の子ども無料招待へ！ 開業3周年を記念した多彩な施策を実施
映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、開業3周年を記念し、地域の子ども無料招待などの多彩な施策を順次実施する。
【写真】6月13日（土）から期間限定でプレゼント！ 「3周年記念しおり」も
■開業3周年を記念
今回実施されるのは、6月16日（火）の開業3周年を記念し、“魔法のような体験”を提供する来場者向けの特別施策。
7月1日（水）から8月31日（月）までの期間は、東京・練馬区在住の大人1名につき、4歳から小学6年生までの子ども1名が無料で入場できる。なお、既に展開している「練馬区民優待チケット」との併用も可能だ。
また同期間中、大人1名につき西武鉄道キッズクラブ会員の子ども1名の無料招待も実施。いずれの施策も8月8日（土）〜8月16日（日）は対象外となる。
あわせて、夏の期間はさまざまな限定企画や子ども向けのワークショップの開催を予定しており、詳細は後日発表するという。
さらに6月からは、大広間を舞台にしたホグワーツディナーや、来場者向けの限定しおりプレゼント、特別フードメニューやドリンク、限定ショッパーの販売など、大人も子どもも楽しめる企画が順次展開される。
【写真】6月13日（土）から期間限定でプレゼント！ 「3周年記念しおり」も
■開業3周年を記念
今回実施されるのは、6月16日（火）の開業3周年を記念し、“魔法のような体験”を提供する来場者向けの特別施策。
7月1日（水）から8月31日（月）までの期間は、東京・練馬区在住の大人1名につき、4歳から小学6年生までの子ども1名が無料で入場できる。なお、既に展開している「練馬区民優待チケット」との併用も可能だ。
あわせて、夏の期間はさまざまな限定企画や子ども向けのワークショップの開催を予定しており、詳細は後日発表するという。
さらに6月からは、大広間を舞台にしたホグワーツディナーや、来場者向けの限定しおりプレゼント、特別フードメニューやドリンク、限定ショッパーの販売など、大人も子どもも楽しめる企画が順次展開される。