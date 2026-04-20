「トポロジー（Topologie）」が、「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」とコラボレーションしたコレクションを5月1日に発売する。一部トポロジー直営店舗、メゾン ミハラヤスヒロ直営店舗、両ブランドの公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボでは両ブランドの要素を掛け合わせ、「夜明けの静かで薄暗い街が徐々に明るく光を帯びていく」ようなカラーバリエーションを展開。トポロジーの