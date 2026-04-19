2022年4月15日に逝去したギタリストKOJIを偲び、誕生日を祝うイベント＜KOJI Memorial & Birthday Live 2026 〜Eternal Blue〜＞が4月12日(日)に東京・豊洲PITで開催された。先ごろ公開したオフィシャルレポートに続いて、詳細レポートをお届けしたい。同イベントにはKOJIが所属したLa’cryma Christi、ALvino、ALICE IN MENSWEARの3組が集結。さらにKOJIのソロアルバムからのインストナンバーが演奏されたスペシャルセクショ