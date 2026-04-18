花粉の飛散はピークを過ぎたとされていますが、いまだに花粉症でマスクが欠かせない人は多いと思います。眼鏡をかけてマスクを着用した際、レンズが曇って困ったことはありませんか。レンズの曇りを防ぐ方法について、メガネスーパーの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…とても便利！」これがマスク着用時に眼鏡が曇らない“裏技”です！公式アカウントは「マスクの着け方でくもり解消！？」