米ロサンゼルスのApple Music Studioにて、ゼイン・ロウと藤井 風による対談が行われた。世界的な注目を集めるコーチェラ・フェスティバルでのパフォーマンスや、ニューアルバム『Prema』の制作秘話について、二人は深く語り合った。コーチェラのMojaveテントでステージを披露した藤井は、新たな観客と出会えたことへの純粋な喜びと感謝を口にした。今回の対談で特に注目を集めたのは、新作『Prema』が自身初の全編英語アルバムで