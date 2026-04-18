4月17日夜、大阪府泉南市の住宅で火事があり1人が死亡しました。 住宅から煙と真っ赤な炎が噴き出し、激しく燃えています。 17日午後10時過ぎ、泉南市新家で近くに住む人から「隣の家が燃えています」と消防に通報がありました。 警察と消防によりますと、消防車など17台が出動し火は約2時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅と敷地内の木造倉庫が全焼し、焼け跡から年齢・性別が分からない1人の遺体が見つ