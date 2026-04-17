「H&M」と「ステラ・マッカートニー（Stella McCartney）」が2005年以来、約20年ぶりに2度目のタッグを組んだコラボレーションコレクション「NINA」の全貌が公開された。5月7日からH&M渋谷店、新宿店、梅田店と公式オンラインストアで販売される。【画像をもっと見る】NINAは、ステラ・マッカートニーが25年にわたるブランドの歴史の中で生み出した名作を振り返り、現在のデザインと過去のアーカイヴを組み合わせた計5