ABEMAアナウンサーの西澤由夏が16日、自身のInstagramを更新し「婚活してきました！」と報告。ウエディングドレスを着用し、誰かの腕に手をかけているような写真を公開し、ファンを驚かせている。【写真】西澤由夏アナ、グラビア初挑戦で美ウエスト披露西澤由夏は1993年8月12日生まれの32歳。新卒で2016年からサイバーエージェントに入社後、一般社員として勤務していたが、2018年4月よりAbemaTV（当時）専属キャスターとなる