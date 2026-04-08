【モデルプレス＝2026/04/08】元日向坂46で女優の渡邉美穂が4月7日、自身のInstagramを更新。カフェでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳元日向坂「色っぽい」肩出しカフェショット◆渡邉美穂、肩出しコーデでカフェ満喫渡邉はプリンとコーヒーの絵文字を添えて、大きなプリンパフェとアイスカフェオレを前に肘をついて顎を乗せている写真などを投稿。タンクトップの上に肩を落としてシャツを羽織り