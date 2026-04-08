元日向坂46渡邉美穂、肩出しカフェショットにファン歓喜「デート感がたまらない」「色っぽい」
【モデルプレス＝2026/04/08】元日向坂46で女優の渡邉美穂が4月7日、自身のInstagramを更新。カフェでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元日向坂「色っぽい」肩出しカフェショット
渡邉はプリンとコーヒーの絵文字を添えて、大きなプリンパフェとアイスカフェオレを前に肘をついて顎を乗せている写真などを投稿。タンクトップの上に肩を落としてシャツを羽織り、美しい肩が際立つスタイルを披露している。
この投稿には「デート感がたまらない」「癒される」「コーデ可愛い」「肌綺麗」「プリン美味しそう」「色っぽい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元日向坂「色っぽい」肩出しカフェショット
◆渡邉美穂、肩出しコーデでカフェ満喫
渡邉はプリンとコーヒーの絵文字を添えて、大きなプリンパフェとアイスカフェオレを前に肘をついて顎を乗せている写真などを投稿。タンクトップの上に肩を落としてシャツを羽織り、美しい肩が際立つスタイルを披露している。
◆渡邉美穂のプライベートショットに反響
この投稿には「デート感がたまらない」「癒される」「コーデ可愛い」「肌綺麗」「プリン美味しそう」「色っぽい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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