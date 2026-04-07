【モデルプレス＝2026/04/07】4月5日、京セラドーム大阪でファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）が開催された。100組超えの出演者から、モデルプレスが注目したネクスト美女4人を紹介する。【写真】「関コレ2026S/S」で見つけたネクスト美女◆青島心（あおしま・こころ）長い手足が際立つキャミソールとミニ丈の衣装を着こなし、頭にティアラをつけて存在感を放った青島。テレビ朝日系ド