陸上女子長距離の加世田梨花（２７）＝ダイハツ＝が３日、インスタグラムを更新。昨年結婚した陸上男子の小林歩（２７）＝ＳＵＢＡＲＵ＝とのウェディングフォトを投稿した。加世田は「結婚式の余韻に浸りながら、前撮りの思い出を…」と緑豊かな場所で撮影した記念ショットを公開。「撮影は私の地元千葉県で」とも明かした。加世田は２０２３年ブダペスト世界陸上のマラソン代表で１９位。ふたりは昨年１月に結婚を発表。小