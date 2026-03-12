サンワサプライ株式会社は、USBハブ機能を備えた充電ケーブルを3月12日（木）に発売した。直販価格は2,380円。 USB Type-C充電ケーブルに、USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを搭載したハブが一体化した2in1アイテム。最大100W入力・最大95W出力に対応しており、ノートPCを充電しながら、デジタルカメラやメモリーカードリーダーなどをPCに接続して使用できる。