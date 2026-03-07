◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が７日、ＷＢＣ１次ラウンド２戦目となる韓国戦に「３番・中堅」で先発出場。２本塁打を含む３打数２安打４打点の活躍でチームを２連勝に導き、ヒーローに選ばれた。３点を追う初回１死二塁で迎えた第１打席ではＷＢＣ初アーチとなる反撃の２ラン。韓国先発の変則右腕コ・ヨンピョの外角のツーシームをはじき返す