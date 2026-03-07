「タレントに会える」その一言が、19歳女子大生を地獄へ落とした。【写真】この記事の写真を見る（2枚）スカウト男の巧妙な罠、偽名の名刺、密室の撮影――40人近い女性を毒牙にかけた強姦男の「驚きの犯罪手口」とは……。平成19年、常識を覆した凶悪事件をお届け。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆芸能関係と偽って…被害者の女子大