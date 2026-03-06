ベースメイクの“ノリ”がよいと1日気分がいい。けれど今の時期は、カラッと乾燥した空気や花粉により肌のコンディションも下降気味。肌質もモチベーションも上向きに、そしてメイクの調子もよくなるイチオシのスキンケアアイテムを選抜。「花粉から肌を守る」スキンケアのポイント【どうして花粉で肌が荒れる？】花粉が肌に触れると、免疫機能が肌を異物から守ろうと過剰に反応します。このとき、炎症にかかわる物質を放出するこ