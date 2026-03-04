上質なものづくりにこだわるランジェリーブランド「Yue（ユエ）」から、2026年春夏コレクションが登場しました。ブランド名の由来でもある「由縁（ゆえん）」の思想を大切にし、日本のスペシャリストによる丁寧なものづくりで、美しさと心地よさを両立。今シーズンは洗練されたレースの魅力を主役にしたコレクションが揃い、軽やかな季節に寄り添う上質なランジェリーが展開されます♡ レース