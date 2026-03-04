洗練レースが魅力のYue春夏コレクション2026年新作ランジェリー登場
上質なものづくりにこだわるランジェリーブランド「Yue（ユエ）」から、2026年春夏コレクションが登場しました。ブランド名の由来でもある「由縁（ゆえん）」の思想を大切にし、日本のスペシャリストによる丁寧なものづくりで、美しさと心地よさを両立。今シーズンは洗練されたレースの魅力を主役にしたコレクションが揃い、軽やかな季節に寄り添う上質なランジェリーが展開されます♡
レースが主役の春夏コレクション
2026年春夏コレクションでは、上品で華やかなレースの魅力を引き出した4つのコレクショングループを展開。
それぞれ異なる世界観で「触感」「フィット性」「気品」という3つの心地よさを表現しています。
〈81グループ〉はポーランドの伝統的な切り絵・ヴィチナンキから着想を得たモダンなフラワーレースを採用。クラシカルな華やぎに軽やかさを添えたデザインです。
ブラジャー
希望小売価格：22,000円（税込）～
サイズ：（C・D・E）65・70・75・80、（F）65・70・75・80・85、（G）70・75・80・85
カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）
※カラーによってサイズ展開は異なります。
ショーツ
希望小売価格：10,450円（税込）～
サイズ：M・L・LL
カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）
※カラーによってサイズ展開は異なります。
Tバックショーツ
希望小売価格：10,450円（税込）
サイズ：M
カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）
キャミソール
希望小売価格：31,900円（税込）～
サイズ：M・L・LL
カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）
※カラーによってサイズ展開は異なります。
5月発売予定の〈82グループ〉は、染まり具合の異なる糸をミックスしたリバーレースでデニム調の表情を表現。
ゴシックなダマスク柄をアーバンな印象に仕上げ、洋服感覚で楽しめる遊び心のあるシリーズです。透け感のあるデニム表現も特徴です。
6月発売予定の〈83グループ〉は、葉脈や花芯まで丁寧に描いたモチーフが印象的。素朴で牧歌的なロマンティック感と機能性を融合させ、日常使いしやすい華やかさを実現しています。
7月発売予定の〈84グループ〉は葉っぱのモチーフを基調に、光と影を思わせるレースとシアーなリバーレースを重ねたクチュール感のあるデザイン。非日常の楽園を思わせる軽やかな美しさが魅力です。
軽やか補整が叶うパンツ登場！サラリシアーシリーズで快適美尻ケア
アウター＆シルクの新ベーシック
「Yue」ではランジェリーだけでなく、縫製技術を活かしたアウターアイテムもラインアップ。キャミソールやスカート、ブルゾンなど、日常のファッションに取り入れやすいアイテムが揃います。
さらにベーシックコレクションには〈35グループ〉が新登場。上質なシルク素材を使用し、肌側までシルクを採用したやさしい肌ざわりが魅力です。
ブラジャーは上辺から少し覗くリバーレースがアクセントとなり、素材の美しさが際立つエレガントなデザイン。シンプルながら上質なデイリーランジェリーとして活躍します。
上質ランジェリーで日常を特別に
洗練されたレースと丁寧なものづくりが魅力のYue春夏コレクションは、身につけるたびに心が満たされる上質感が特徴です。
華やかさと快適さを兼ね備えたランジェリーは、大人の女性の日常をさりげなく格上げしてくれます。
季節に寄り添う軽やかな一着を選んで、自分らしい美しさを楽しんでみてはいかがでしょうか♪