洗練レースが魅力のYue春夏コレクション2026年新作ランジェリー登場

上質なものづくりにこだわるランジェリーブランド「Yue（ユエ）」から、2026年春夏コレクションが登場しました。ブランド名の由来でもある「由縁（ゆえん）」の思想を大切にし、日本のスペシャリストによる丁寧なものづくりで、美しさと心地よさを両立。今シーズンは洗練されたレースの魅力を主役にしたコレクションが揃い、軽やかな季節に寄り添う上質なランジェリーが展開されます♡

レースが主役の春夏コレクション

2026年春夏コレクションでは、上品で華やかなレースの魅力を引き出した4つのコレクショングループを展開。

それぞれ異なる世界観で「触感」「フィット性」「気品」という3つの心地よさを表現しています。

〈81グループ〉はポーランドの伝統的な切り絵・ヴィチナンキから着想を得たモダンなフラワーレースを採用。クラシカルな華やぎに軽やかさを添えたデザインです。

ブラジャー



希望小売価格：22,000円（税込）～

サイズ：（C・D・E）65・70・75・80、（F）65・70・75・80・85、（G）70・75・80・85

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

ショーツ



希望小売価格：10,450円（税込）～

サイズ：M・L・LL

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

Tバックショーツ



希望小売価格：10,450円（税込）

サイズ：M

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

キャミソール



希望小売価格：31,900円（税込）～

サイズ：M・L・LL

カラー：BE（ベージュ）・KO（ネイビー）・SP（サーモンピンク）

※カラーによってサイズ展開は異なります。

5月発売予定の〈82グループ〉は、染まり具合の異なる糸をミックスしたリバーレースでデニム調の表情を表現。

ゴシックなダマスク柄をアーバンな印象に仕上げ、洋服感覚で楽しめる遊び心のあるシリーズです。透け感のあるデニム表現も特徴です。

6月発売予定の〈83グループ〉は、葉脈や花芯まで丁寧に描いたモチーフが印象的。素朴で牧歌的なロマンティック感と機能性を融合させ、日常使いしやすい華やかさを実現しています。

7月発売予定の〈84グループ〉は葉っぱのモチーフを基調に、光と影を思わせるレースとシアーなリバーレースを重ねたクチュール感のあるデザイン。非日常の楽園を思わせる軽やかな美しさが魅力です。

軽やか補整が叶うパンツ登場！サラリシアーシリーズで快適美尻ケア

アウター＆シルクの新ベーシック

「Yue」ではランジェリーだけでなく、縫製技術を活かしたアウターアイテムもラインアップ。キャミソールやスカート、ブルゾンなど、日常のファッションに取り入れやすいアイテムが揃います。

さらにベーシックコレクションには〈35グループ〉が新登場。上質なシルク素材を使用し、肌側までシルクを採用したやさしい肌ざわりが魅力です。

ブラジャーは上辺から少し覗くリバーレースがアクセントとなり、素材の美しさが際立つエレガントなデザイン。シンプルながら上質なデイリーランジェリーとして活躍します。

上質ランジェリーで日常を特別に

洗練されたレースと丁寧なものづくりが魅力のYue春夏コレクションは、身につけるたびに心が満たされる上質感が特徴です。

華やかさと快適さを兼ね備えたランジェリーは、大人の女性の日常をさりげなく格上げしてくれます。

季節に寄り添う軽やかな一着を選んで、自分らしい美しさを楽しんでみてはいかがでしょうか♪