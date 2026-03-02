不倫がバレた瞬間、当事者の男女の行動は驚くほど違うもの。どちらも自己防衛に入りますが、守り方の方向が異なるのです。初動の違いを知ると、関係のその後も見えてきます。男性は“否定と論点ずらし”に走りやすい男性の場合、「誤解だ」「何もない」「証拠は？」とまず否定に入るのが典型的な行動パターン。いざ追及されると、「スマホを見る方が問題だろ」と話題を変えることもあります。場を乗り切ることが最優先になるのです