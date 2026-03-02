バレた後、こんなに違う。不倫男性と不倫女性の行動比較
不倫がバレた瞬間、当事者の男女の行動は驚くほど違うもの。どちらも自己防衛に入りますが、守り方の方向が異なるのです。初動の違いを知ると、関係のその後も見えてきます。
男性は“否定と論点ずらし”に走りやすい
男性の場合、「誤解だ」「何もない」「証拠は？」とまず否定に入るのが典型的な行動パターン。いざ追及されると、「スマホを見る方が問題だろ」と話題を変えることもあります。場を乗り切ることが最優先になるのです。
女性は“切り離しと遮断”が早い
一方で女性の場合、「もう終わっている」「関係ない」と関係自体を過去のものにしようとします。不倫相手を即ブロック、履歴削除など、痕跡を消す行動が早いのも特徴です。論戦よりも、被害を最小限に抑える動きに出るでしょう。
男性は継続的に取り繕う、女性は急停止しやすい
不倫がバレた男性は家庭モードを強め、優しくなったり帰宅を早めたりと“挽回行動”を継続します。一方、女性は一度スイッチが切れると、不倫相手との関係を急停止させるもの。守りたいものの優先順位の違いが、行動の差を生みます。
不倫がバレた後の行動は守る対象の違いが如実に表れるもの。男性は生活基盤を守ろうと動き、女性はダメージを断ち切ろうと動くでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
