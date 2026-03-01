2月28日、俳優の竹内涼真と女優の土居志央梨の熱愛を、本誌「Smart FLASH」が報じた。人気俳優のロマンスは衝撃を与えたが、竹内のInstagramの “アイコン” が注目を集めている。竹内と土居は、2025年12月にNetflixで配信された社交ダンスを描いた映画『10DANCE』で共演。作中で、2人は “パートナー” を演じた。「竹内さん演じるラテンダンスの主人公のペア役として、土居さんが出演したのです。2人は長年のダンスパートナ