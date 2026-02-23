猫が『カゴに入ろうとする理由』4つ ふと見ると猫がカゴに入っている。そんな光景は珍しいものではなく、何かしらのカゴがあるご家庭では日常茶飯事なのではないでしょうか。 ところで、なぜ猫はカゴを好むのでしょうか。入ると落ち着くという話を耳にしますが、おそらく箱や袋にはない魅力があるのでしょう。 ということで今回は、『猫がカゴに入ろうとする理由』を4つ紹介いたします。あわせて選び方のポイントについ