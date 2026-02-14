ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子・１次リーグ、日本７−５スイス」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）日本代表・フォルティウスが昨年の世界選手権２位のスイスに逆転勝ちし、今大会初勝利を挙げた。ＮＨＫの中継では、試ハーフタイムでスキップの吉村紗也香がバナナを食べる様子が。フォルティウスの“もぐもぐタイム”が紹介された。試合中の間食といえば、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ。