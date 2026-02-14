日大三（東京）は14日、女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、12日に男子部員2人が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の容疑で書類送検されたことを受け、公式サイトで謝罪文を発表した。「不適切動画の拡散について」と題し、長文を掲載。「本校に関して報道されております件につきまして、被害者ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます