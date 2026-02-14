3歳牝馬限定のG3「クイーンC」は2番人気のドリームコア（萩原、父キズナ）が直線で前が空いた絶好の展開を逃さず抜け出し1着。デビュー4戦目で重賞初制覇となった。鞍上のクリストフ・ルメール（46）は雪による代替開催で10日に行われた東京新聞杯（トロヴァトーレ）に続く今年3回目の重賞勝ち（通算では173回目。クイーンCは昨年＝エンブロイダリー＝に続き5回目）。管理する萩原清師（66）は2021年の安田記念（ダノンキング