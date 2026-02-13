公式練習で調整するペアの三浦璃来（左）、木原龍一組＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケートのペアで15日にショートプログラム（SP）を控える三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が13日、ミラノの練習リンクで調整した。選手村では2人で人気ゲーム「桃太郎電鉄」をしてリラックスしていると明かし、木原は「璃来ちゃんは勝っているから機嫌がいい」と笑顔を見せた。昨季の世界選手権覇者で金メダル候補の愛称「